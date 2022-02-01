Сорос назвав лідера Китаю «найбільшою загрозою відкритим суспільствам»

Американський фінансист і філантроп Джордж Сорос за кілька днів до відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні виступив із різкою критикою лідера компартії Китаю та голови КНР Сі Цзіньпіна, назвавши його «найбільшою загрозою для відкритих суспільств у наш час».

Сорос виступив 31 січня в американському Інституті Гувера. На думку 91-річного інвестора, благодійні фонди якого фінансують безліч некомерційних організацій у багатьох країнах світу, 2022 рік стане найважливішим для сучасної світової історії. За словами Сороса, «долю Європи» може визначити результат майбутніх виборів у Франції та його рідній Угорщині, а також рішення російського президента Володимира Путіна щодо можливого нового вторгнення в Україну. Проте ще важливішим Сорос вважає те, що відбувається у Китаї.

Цю країну Сорос назвав «найпотужнішою у світі авторитарною державою». Він порівняв Олімпіаду в Пекіні з Олімпійськими іграми в Берліні 1936 року, припустивши, що китайський режим, як і нацистська Німеччина, спробує використати ігри, «щоб досягти пропагандистського успіху».

За словами Сороса, у світі спостерігається протистояння демократій, «відкритих суспільств», та авторитарних режимів, серед яких Росія та Китай. При цьому він зазначив, що плани Китаю силою встановити контроль над Тайванем можуть призвести до світової війни.

За словами Сороса, Сі Цзіньпін використав досягнення сучасних технологій, щоб узяти під повний контроль жителів своєї країни. Він також заявив, що Сі «по-справжньому вірить у комунізм» і шанує Мао Цзедуна та Володимира Леніна. Однак, за словами Сороса, за фасадом успіхів Китаю ховаються і слабкості, зокрема, криза в економіці, демографічна проблема, а також епідемія COVID-19: на думку Сороса, Китаю, попри жорсткі локдауни, не уникнути поширення штаму «омікрон». Сорос вважає, що вже найближчий час може стати початком кінця для влади Сі. Фінансист висловив сподівання, що на зміну нинішньому китайському лідерові незабаром прийде інший, який буде не таким репресивним у внутрішній політиці і не таким агресивним у зовнішній.

Офіційної реакції КНР на заяви Сороса наразі немає.

Відносини між США та Китаєм погіршилися впродовж останніх років. Сполучені Штати, насамперед через порушення прав людини у Сіньцзяні та Гонконгу, оголосили про дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні. Натомість на відкриття Ігор приїде президент Росії Володимир Путін.