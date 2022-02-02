На COVID-19 захворіла українська олімпійська чемпіонка. До Пекіна терміново викликали заміну

Українська чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі-2014, біатлоністка Олена Білосюк (більше відома за дівочим прізвищем Підгрушна) отримала позитивний тест на коронавірусну інфекцію нового типу, перебуваючи в олімпійському містечку Пекіна. Вона стала першою українською спортсменкою на Олімпіаді, яка має COVID-19, раніше захворювання було діагностоване у головного тренера чоловічої біатлонної команди Юрая Санітри, сервісмена і фізіотерапевта команди.

«Тест Олени — це катастрофа. За команду ще нічого, а Олена жертвувала цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. З тренера пішло на сервісмена, потім на фізіотерапевта. У нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині», – сказав «Суспільному» головний тренер жіночої збірної Урош Велепець.

До Пекіна терміново викликали заміну – Анастасія Меркушина, яка була першою запасною, тепер має шанс стартувати на Олімпіаді. Але вирушити на змагання вона зможе лише за умови двох негативних тестів не раніше 5 лютого.

Перше біатлонне змагання на Олімпіаді – змішана естафета – розпочнеться 5 лютого об 11:00 за Києвом. Білосюк мала брати участь у складі цього квартету, тепер її замінить інша біатлоністка.