Україна на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (фотогалерея)

Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні офіційно розпочалися 4 лютого на тлі зусиль Китаю відвернути увагу від занепокоєння щодо поширення COVID-19 та ситуації з правами людини в цій країні.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й інші країни бойкотують офіційне відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

На церемонії відкриття президент Китаю Сі Цзіньпін прийме близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна. Москва раніше засудила дипломатичний бойкот і спроби «політизувати спорт».

Путін, який прагне зміцнити зв’язки з Китаєм на тлі зростання напруженості із Заходом через нарощування російських військ поблизу кордону з Україною, позитивно оцінив відносини Росії з Пекіном у телефонній розмові з Сі в грудні, назвавши свого китайського колегу «дорогим другом».