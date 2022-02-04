Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Україна на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (фотогалерея)

Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні офіційно розпочалися 4 лютого на тлі зусиль Китаю відвернути увагу від занепокоєння щодо поширення COVID-19 та ситуації з правами людини в цій країні.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й інші країни бойкотують офіційне відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

На церемонії відкриття президент Китаю Сі Цзіньпін прийме близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна. Москва раніше засудила дипломатичний бойкот і спроби «політизувати спорт».

Путін, який прагне зміцнити зв’язки з Китаєм на тлі зростання напруженості із Заходом через нарощування російських військ поблизу кордону з Україною, позитивно оцінив відносини Росії з Пекіном у телефонній розмові з Сі в грудні, назвавши свого китайського колегу «дорогим другом».

Прапор України на Церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
1 Прапор України на Церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
4 лютого&nbsp;на Національному стадіоні в Пекіні провели церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року, у той час, як Китай сподівається відвернути увагу від занепокоєння з приводу&nbsp;COVID-19&nbsp;і&nbsp;прав людини&nbsp;в країні
2 4 лютого на Національному стадіоні в Пекіні провели церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року, у той час, як Китай сподівається відвернути увагу від занепокоєння з приводу COVID-19 і прав людини в країні
Українська олімпійська команда на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
3 Українська олімпійська команда на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
4
Українські прапороносці Олександра Назарова та Олександр Абраменко під час&nbsp;церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
5 Українські прапороносці Олександра Назарова та Олександр Абраменко під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
Українські олімпійці на параді спортсменів під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року. США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й інші країни бойкотують відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.&nbsp;Москва раніше засудила&nbsp;дипломатичний бойкот&nbsp;і спроби &laquo;політизувати спорт&raquo;
6 Українські олімпійці на параді спортсменів під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року.

США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія й інші країни бойкотують відкриття через порушення прав людини в Китаї, зокрема ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян. Москва раніше засудила дипломатичний бойкот і спроби «політизувати спорт»
7
8
Україна на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року
9 Україна на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, Китай, 4 лютого 2022 року

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG