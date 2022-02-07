Біатлон: українки класно виступили в індивідуальній гонці на Олімпіаді, але медалей не здобули

Дві українські біатлоністки показали високі результати в індивідуальній гонці на Олімпіаді в Пекіні.

Юлія Джима показала достатньо високу швидкість, але два промахи на вогневих рубежах додали дві хвилини до її результату. Цього вистачило для 10-го місця з відставанням 1 хвилина 21,7 секунди від олімпійської чемпіонки. Ще одна українка, Ірина Петренко (Варвинець) стала 11-ю, хоча чисто пройшла всі вогневі рубежі, закривши 20 мішеней.

Перемогла в гонці на 15 кілометрів німкеня Деніз Херманн – вона не закрила одну мішень. 9,4 секунди їй програла француженка Анаїс Шевальє-Буше – з таким же стрілецьким доробком. На 15,3 секунди відстала від чемпіонки норвежка Марте Олсбю Ройселанн, яка промахнулася двічі.

Завтра, 8 лютого, на Олімпіаді відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.