Олімпіада: канадська жіноча збірна з хокею виграла матч проти росіянок – команди грали в масках

Канада перемогла збірну Російського олімпійського комітету Росії з рахунком 6:1 на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні, але тільки після того, як команди погодилися носити маски під шоломами. Гру відтермінували на годину через побоювання щодо тестування на COVID-19.

Проблема з матчем відбіркового раунду, схоже, полягала в надходженні результатів тестів для команди РОК, у якій минулого тижня кілька гравчинь були вимушені ізолюватися після позитивного тесту на коронавірус.

Олімпійські офіційні особи не уточнили, у чому проблема, але канадські медіа повідомили, що збірна Канади відмовилася виходити на лід, доки не будуть надані результати тестів.

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Відтак хокеїстки РОК провели на льоду більше ніж пів години, поки їхні суперники ще були в роздягальні.

«Сьогодні відбулася затримка початку хокейного матчу між жіночими командами Канади та РОК», – сказав речник Міжнародного олімпійського комітету.

Він додав, що після обговорення сторони домовилися, що під час матчу обидві команди будуть у масках.

У Пекіні до спортсменів і посадових осіб поширилися суворі протоколи COVID-19. Проте під час, власне, змагань учасники не були в масках.