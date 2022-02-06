Збірна України з футзалу поступилася в матчі за «бронзу» на Євро-2022

Збірна України з футзалу поступилася в матчі за третє місце на чемпіонаті Європи команді Іспанії –1:4.

Українці майже на рівних провели перший тайм, і на пропущений на 11-й хвилині гол своїм влучним ударом відповів Ігор Чернявський (17-та хвилина). Але довго рівновага не протрималася – вже на 18-й хвилині фаворити знову вийшли вперед.

По перерві іспанці відзначилися ще двічі.

О 18:30 за Києвом розпочнеться вирішальний матч Євро-2022, в якому зіграють збірні Португалії та Росії.