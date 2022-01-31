Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу чемпіонату Європи

Збірна України з футзалу вперше за останні 17 років вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, який відбувається в Нідерландах. У чвертьфінальному поєдинку українці переграли півфіналістів останнього чемпіонату світу, команду Казахстану – 5:3.

Лише один гол був забитий у першому таймі – з пенальті відзначився Петро Шотурма. По перерві високу індивідуальну майстерність продемонстрував Ігор Корсун, який перед воротами казахстанців першим рухом прийняв передачу з власної половини майданчика, а другим рухом переграв голкіпера – натуралізованого бразильця Ігіту. За рахунку 0:2 збірна Казахстану все частіше стала використовувати голкіпера як польового гравця, і останні свої три мʼячі українці забивали з власної половини. Перший такий гол забив Михайло Зварич – 3:0.

Після цього тактика казахстанців принесла їм успіх – відставання вдалося скоротити до мінімуму – 2:3. Але на фініші зустрічі ще два мʼячі записали до свого активу Володимир Разуванов і Ярослав Лебідь. За рахунку 2:5 казахстанці спромоглися на ще один гол, але на більше вже забракло часу.

Суперник українців у півфіналі визначиться у зустрічі Грузія – Росія, яка відбудеться 1 лютого.

Півфінальний поєдинок із участю збірної України відбудеться в пʼятницю, 4 лютого.