Футзал: Україна виграла матч кваліфікації на Євро-2022 

У Запоріжжі завершився матч у рамках кваліфікації на Євро-2022, де Україна зіграла проти Данії. Матч завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 6:2. Ця гра повинна була відбутися ще в січні, однак тоді командам завадив зіграти COVID-19.

У попередніх матчах українська збірна перемогла Албанію (10:3) та двічі поступилася Хорватії – 2:3 і 2:7.

Наразі Україна посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 6 очок.

Наступні матчі українська команда зіграє 8 квітня проти Данії та 11 квітня проти Албанії.

До фінальної частини Євро-2022 напряму пробиваються переможці груп, а також 6 найкращих команд, які фінішували на другому місці. Два гірших володарі других місць зіграють 14-17 листопада в стикових матчах.

Турнір відбудеться з 9 січня по 6 лютого 2022 року.