Футзал: збірна України поступилася команді Росії у півфіналі Євро-2022

Збірна України з футзалу поступилася у півфіналі чемпіонату Європи команді Росії – 2:3.

Перший гол у складі збірної України забив Євген Сірий, цей мʼяч наприкінці першого тайму дозволив до мінімуму скоротити відставання – 1:2.

По перерві росіяни збільшили перевагу після красивої комбінації, але за 5 хвилин до завершення другого тайму Данило Абакшин знову зробив відрив фаворитів мінімальним – 2:3. Українці значну частину другого тайму провели із заміною воротаря на пʼятого польового гравця.

На передостанній хвилині основного часу Петро Шотурма не зміг реалізувати пенальті, воротар росіян парирував удар.

У матчі за третє місце українці зіграють із командою, яка програє у півфіналі Іспанія – Португалія.