Ігри в Пекіні: у Нової Зеландії перше «золото» в історії зимових Олімпіад

Новозеландська спортсменка Зої Садовські-Сіннотт посіла перше місце у змаганнях зі слоупстайлу на Іграх в Пекіні і принесла своїй країні першу золоту медаль в історії зимових Олімпіад.

На турнірі зі слоупстайлу – виду сноубордингу з акробатичними стрибками – Садовські-Сіннотт обійшла американку Джулію Маріно та спортсменку з Австралії Тезз Коуді.

20-річна Садовські-Сіннотт на Олімпіаді 2018 році у Пхьончхані виборола бронзову нагороду. Після перемоги в Пекіні вона стала рекордсменкою у Новій Зеландії за кількістю олімпійських нагород.