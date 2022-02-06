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Ігри в Пекіні: у Нової Зеландії перше «золото» в історії зимових Олімпіад

20-річна Зої Садовські-Сіннотт (ліворуч) на Олімпіаді у 2018 році у Пхьончхані виборола бронзову нагороду

Новозеландська спортсменка Зої Садовські-Сіннотт посіла перше місце у змаганнях зі слоупстайлу на Іграх в Пекіні і принесла своїй країні першу золоту медаль в історії зимових Олімпіад.

На турнірі зі слоупстайлу – виду сноубордингу з акробатичними стрибками – Садовські-Сіннотт обійшла американку Джулію Маріно та спортсменку з Австралії Тезз Коуді.

20-річна Садовські-Сіннотт на Олімпіаді 2018 році у Пхьончхані виборола бронзову нагороду. Після перемоги в Пекіні вона стала рекордсменкою у Новій Зеландії за кількістю олімпійських нагород.

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