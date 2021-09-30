МОК та World Athletics відкриють розслідування щодо людей, які намагалися вивезти з Токіо Тимановську

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) домовилися відкрити офіційне розслідування щодо двох офіційних осіб з білоруської команди, які намагалися змусити Христину Тимановську вилетіти з Токіо до Білорусі.

У спільній заяві організації заявили, що офіційне розслідування проводитиме Athletics Integrity Unit щодо Артура Шимака та Юрія Майсевича.

AIU – це незалежний орган, створений World Athletics для вирішення всіх питань професійної етики в спорті.

Тимановська знайшла притулок у посольстві Польщі в Японії після того, як відмовилася виїхати до Білорусі. Два дні по тому вона вилетіла в Європу і невдовзі дісталася Варшави. Польща надала їй гуманітарну візу.

Шимак та Майсевич продовжували підтримувати контакт з членами білоруської команди в Токіо ще чотири дні після інциденту в аеропорту, поки МОК не відкликав їхні олімпійські посвідчення.