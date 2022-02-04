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Білорусь: проти опозиціонера Латушка порушене нове провадження

Павло Латушко

Білоруський комітет державного контролю порушив кримінальну справу проти одного з лідерів опозиції та колишнього міністра культури Павла Латушка. Його звинувачують у отриманні хабаря в сумі 10 тисяч доларів під час виділення фінансування на кінопроєкт. Латушкові загрожує від 5 до 15 років вʼязниці.

Про передачу хабаря заявив керівник одного із кіновиробників. За його словами, у 2012 році він дав Латушку, який тоді очолював міністерство, хабар, щоб отримати державне фінансування. При цьому компанія не була переможцем конкурсу кінопроєктів, тому не могла претендувати на бюджетні гроші. У результаті міністерство профінансувало проєкт.

Це вже друга справа проти Латушка. Першу було порушено в грудні 2021 року. Вона також повʼязана з питаннями бюджетних коштів.

Павло Латушко – колишній білоруський посол у кількох країнах Європи. З 2009 до 2012 року обіймав посаду міністра культури. 2019 року Латушко очолив театр імені Янки Купали. 2020 року його звільнили з посади директора через участь в акціях проти обрання Олександра Лукашенка на пост президента. Після виборів Латушко увійшов до опозиційної координаційної ради, але потім через загрозу переслідування виїхав до Польщі.

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