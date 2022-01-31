Польський адвокат подав заяву проти Лукашенка до Міжнародного кримінального суду

Польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій та очолюваної білоруським опозиціонером Павлом Латушком організації «Народне антикризове управління» подав заяву проти Олександра Лукашенка до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Про це повідомляє телеграм-канал Латушка.

У грудні 2021 року Вілінський подав заяву до Національної прокуратури Польщі про підозру в геноциді та злочинах проти людяності, вчинених Лукашенком та його поплічниками. Тепер аналогічна заява подана до суду в Гаазі.

Документ має 160 сторінок правового обґрунтування та 40 тисяч сторінок документів у додатку. У заяві юридична фірма Віліньського закликає розпочати розслідування. Підозрюваними він називає Лукашенка, голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ країни Миколу Карпенкова та інших представників білоруських силових структур.

«Це важлива заява, яка разом з іншими інструментами має підштовхнути керівництво різних країн до більш активних юридичних дій: до подання заяв до Міжнародного суду від імені урядів, до оголошення в розшук підозрюваних у рамках універсальної юрисдикції та інших. Ще до вироку Міжнародний кримінальний суд після аналізу поданих матеріалів має право видати ордер на арешт та оголосити у розшук до Інтерполу представників режиму», – твердить Латушко.

У травні 2021 року із заявою для порушення кримінальної справи до Палати досудових слухань Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі звернулися чотири неурядові організації: Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR), Норвезький Гельсінський комітет, адвокатська організація Global Diligence та організація Truth Hounds.