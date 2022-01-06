Малі: російські війська розгорнулися в Тімбукту після виведення французьких сил

Російські солдати розгорнулися в місті Тімбукту на півночі Малі для навчання місцевих військових на базі, звільненій французькими військами минулого місяця, повідомив речник армії Малі 6 січня.
Минулого місяця уряд Малі заявив, що в країну прибули «російські інструктори», але Бамако і Москва наразі надали мало подробиць про розгортання, включаючи кількість розгорнутих росіян.
Уряд Малі заперечує будь-яке залучення російських найманців, заявляючи, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.
«У нас були нові придбання літаків та обладнання (від росіян – ред.). Навчатися на місці коштує набагато дешевше, ніж виїздити кудись... Яка від цього шкода?», – сказав агентству Reuters речник армії Малі.
Читайте також: Очільнику «вагнерівців» повідомили про підозру в посяганні на цілісність України – ОГП
Він не уточнив, скільки саме росіян було відряджено до Тімбукту.
Місцеві жителі розповіли агентству, що бачили чоловіків у російській військовій формі, які їздили містом.
Негайних коментарів від російських урядовців не було.
У грудні понад десяток західних країн засудили розміщення в Малі російських найманців приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши Москву в матеріальній підтримці бойовиків.
Країни, серед яких були Франція, Німеччина та Великобританія, заявили, що розгортання може погіршити безпеку та ситуацію з правами людини в Малі.
Читайте також: З сайту посольства Росії в Кабо-Верде зникли дані про попередника Поклонської, коли вона запрацює – невідомо
Своєю чергою Державний департамент США заявив, що найманці «не принесуть миру Малі, а радше дестабілізують країну».
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що ПВК «Вагнера» не представляє російську державу і не отримує від неї грошей.
Франція допомогла відбити Тімбукту у пов’язаних з екстремістським угрупованням «Аль-Каїда» бойовиків у 2013 році. Вихід Франції з міста є частиною значного скорочення 5000-го контингенту в західноафриканському регіоні Сахель, метою якого була боротьба з ісламістськими угрупованнями.
З 2012 року в Малі спостерігається стійка політична нестабільність. У травні до влади прийшов військовий перехідний уряд.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ