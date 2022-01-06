Малі: російські війська розгорнулися в Тімбукту після виведення французьких сил

Російські солдати розгорнулися в місті Тімбукту на півночі Малі для навчання місцевих військових на базі, звільненій французькими військами минулого місяця, повідомив речник армії Малі 6 січня.

Минулого місяця уряд Малі заявив, що в країну прибули «російські інструктори», але Бамако і Москва наразі надали мало подробиць про розгортання, включаючи кількість розгорнутих росіян.

Уряд Малі заперечує будь-яке залучення російських найманців, заявляючи, що «російські інструктори» перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.

«У нас були нові придбання літаків та обладнання (від росіян – ред.). Навчатися на місці коштує набагато дешевше, ніж виїздити кудись... Яка від цього шкода?», – сказав агентству Reuters речник армії Малі.

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Він не уточнив, скільки саме росіян було відряджено до Тімбукту.

Місцеві жителі розповіли агентству, що бачили чоловіків у російській військовій формі, які їздили містом.

Негайних коментарів від російських урядовців не було.

У грудні понад десяток західних країн засудили розміщення в Малі російських найманців приватної військової компанії «Вагнера», звинувативши Москву в матеріальній підтримці бойовиків.

Країни, серед яких були Франція, Німеччина та Великобританія, заявили, що розгортання може погіршити безпеку та ситуацію з правами людини в Малі.

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Своєю чергою Державний департамент США заявив, що найманці «не принесуть миру Малі, а радше дестабілізують країну».

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що ПВК «Вагнера» не представляє російську державу і не отримує від неї грошей.

Франція допомогла відбити Тімбукту у пов’язаних з екстремістським угрупованням «Аль-Каїда» бойовиків у 2013 році. Вихід Франції з міста є частиною значного скорочення 5000-го контингенту в західноафриканському регіоні Сахель, метою якого була боротьба з ісламістськими угрупованнями.

З 2012 року в Малі спостерігається стійка політична нестабільність. У травні до влади прийшов військовий перехідний уряд.