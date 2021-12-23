Очільнику «вагнерівців» повідомили про підозру в посяганні на цілісність України – ОГП

Керівнику російської приватної військової компанії «Вагнера» повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також у пособництві веденню агресивної війни під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Про це відомства повідомило 23 грудня.
«Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, керівник ПВК «Вагнер» у період з липня 2014 року по березень 2015 року, діючи за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил Російської Федерації та під їхнім контролем, здійснював командування підпорядкованими йому підрозділами бойовиків та координував їхні дії», – йдеться в заяві.
За даними слідства, співробітники приватної військової компанії спільно з російськими регулярними військами вели бойові дії проти Збройних сил України.
«У січні-лютому 2014 року його (очільника ПВК – ред.) підрозділи вели інтенсивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. Під час боїв керівник ПВК «Вагнер» безпосередньо підпорядковувався командувачу 2 армійського корпусу генерал-лейтенанту ЗС РФ», – додають у Офісі.
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Зараз правоохоронці «вирішують питання» щодо оголошення підозрюваного в розшук.
Ім’я підозрюваного не називають. Очільником ПВК «Вагнера» вважають Дмитра Уткіна.
Рада Європейського союзу 13 грудня офіційно затвердила санкції проти так званої «приватної військової компанії Вагнера» та пов’язаних із нею юридичних осіб.
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