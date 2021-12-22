В Україні немає приватних військових компаній, у тому числі іноземних – Міноборони про заяви Шойгу

У Міністерстві оборони України назвали дезінформацією поширені 21 грудня очільником оборонного відомства Росії Сергієм Шойгу заяви про те, що в зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК з підготовки провокацій «із хімічними компонентами».

«Це умисна дезінформація. Центр оперативного інформування повідомляє: в Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито «доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман». Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії. Війна проти України включає не лише збройну агресію, а й гібридний компонент – інформаційні операції», – заявив речник Центру оперативного інформування Міністерства оборони Леонід Матюхін.

За його словами, Росія раніше вже вдавалась до подібної дезінформації.

«Варто згадати фейки поширені у 2018 році про так звані «сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці». Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі. Збройні Сили України поважають міжнародне гуманітарне право, дотримуються Мінських домовленостей і тримають оборону своїх рубежів», – йдеться у заяві Міноборони.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня заявив, що військова співпраця України і країн НАТО загрожує Росії. За його словами, у зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК, які, каже Шойгу, готують провокацію «з хімічними компонентами». Доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

У Міністерстві закордонних справ України назвали масованою російською дезінформацією заяви Шойгу.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі також назвав «абсолютно неправдивими» ці повідомлення. Крім того, представник Державного департаменту США Нед Прайс додав, що відповідальною за ескалацію напруженості є саме Росія.

Російська влада минулого тижня оприлюднила свої пропозиції щодо «гарантій безпеки», які вона хоче обговорити зі США. Москва розраховує на обіцянку, що не буде подальшого розширення НАТО на схід і що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією.

Сполучені Штати заявляють, що не відмовляються від діалогу, але наголошують, що він має вестися за участю союзників.

І Вашингтон, і керівництво НАТО наголошують, що відносини України й альянсу визначають лише Київ і 30 держав-членів західного військово-політичного блоку.

Відносини між Росією і Заходом останнім часом помітно загострилися через інформацію про перекидання Москвою до кордону з Україною до ста тисяч своїх військовослужбовців.

Країни Заходу вважають, що ці війська можуть бути використані для широкомасштабного вторгнення на територію України – хоча розвідка не має даних, що російське керівництво вже ухвалило таке рішення. У Кремлі плани вторгнення заперечують.