Шольц заявив Путіну про необхідність термінової деескалації між Києвом і Москвою

Новий федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним заявив про необхідність прогресу в переговорах у «нормандському форматі» щодо мирного врегулювання на Донбасі. Про це 21 грудня повідомила пресслужба Шольца.

«Канцлер і президент Росії також говорили про посилення російської військової присутності в Україні. Канцлер висловив занепокоєння ситуацією і заявив про необхідність термінової деескалації», – ідеться в повідомленні.

Пресслужба Кремля, інформуючи про цю ж розмову, вказала, що «Володимир Путін інформував про російські пропозиції щодо довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки, які унеможливлять будь-яке подальше просування НАТО на схід, а також розміщення в суміжних із Росією країнах ударних систем озброєнь».

Як і в попередніх розмовах із лідерами країн Заходу, Путін звинуватив Україну у відмові від виконання передбачених мінськими домовленостями зобовʼязань і стверджував, що це «заважає і можливому проведенню нового саміту в «нормандському форматі».

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах, у тому числі в Україні. Російська влада, зокрема, вимагає від НАТО відмови від здійсненого в 1990-х і 2000-х роках розширення у Східній Європі та в Балтії.