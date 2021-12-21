Переговори з Росією з питань безпеки можливі в січні – помічниця держсекретаря США

Сполучені Штати і Росія можуть провести двосторонні переговори для обговорення пропозицій Москви щодо безпеки наступного місяця, повідомила 21 грудня помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

«Ми приймемо рішення про дату разом з Росією, і ми віримо, що це відбудеться в січні», – сказала Донфрід у розмові із журналістами.

Раніше цього дня президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на конструктивні переговори з Вашингтоном і Брюсселем щодо порушених Кремлем питань безпеки, які, серед іншого, містять застереження Москви щодо членства України в НАТО. На зустрічі з представниками Міністерства оборони Путін застеріг Захід від постачання зброї Україні. За його словами, якщо Захід продовжить свою «очевидно агресивну позицію», Росія вдасться до «відповідних військово-технічних заходів у відповідь». «Росія буде жорстко реагувати на недружні кроки», – сказав Путін.

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах. Російська влада, зокрема, вимагає від НАТО відмови від здійсненого в 1990-х і 2000-х роках розширення у Східній Європі та в Балтії.