Масована російська дезінформація – МЗС України про заяви Шойгу щодо Донбасу

У Міністерстві закордонних справ назвали масованою російською дезінформацією учорашні заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що в зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК з підготовки провокацій «із хімічними компонентами».

«Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території. Закликаємо російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

У зовнішньополітичному відомстві України зазначили, що «повернення Москви в констурктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами».

«Першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату. Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті», – додали в МЗС.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у своєму виступі 21 грудня заявив, що військова співпраця України і країн НАТО загрожує Росії. За його словами, у зоні конфлікту на Донбасі нібито перебувають 130 бійців якоїсь американської ПВК, які, каже Шойгу, готують провокацію «з хімічними компонентами». Доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі назвав «абсолютно неправдивими» заяви міністра оборони Росії Шойгу, а представник Державного департаменту США Нед Прайс додав, що відповідальною за ескалацію напруженості є Росія.

«Всупереч заявам міністра оборони Росії, Росія і підконтрольні їй сили відповідають за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати неправдиву, розпалювальну риторику і вжити значущих кроків для деескалації напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій», – зазначив Прайс.

Російська влада минулого тижня оприлюднила свої пропозиції щодо «гарантій безпеки», які вона хоче обговорити зі США. Москва розраховує на обіцянку, що не буде подальшого розширення НАТО на схід і що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією.

Сполучені Штати заявляють, що не відмовляються від діалогу, але наголошують, що він має вестися за участю союзників.

І Вашингтон, і керівництво НАТО наголошують, що відносини України й альянсу визначають лише Київ і 30 держав-членів західного військово-політичного блоку.

Відносини між Росією і Заходом останнім часом помітно загострилися через інформацію про перекидання Москвою до кордону з Україною до ста тисяч своїх військовослужбовців.

Країни Заходу вважають, що ці війська можуть бути використані для широкомасштабного вторгнення на територію України – хоча розвідка не має даних, що російське керівництво вже ухвалило таке рішення. У Кремлі плани вторгнення заперечують.