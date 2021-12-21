США готові до діалогу щодо військ Росії біля України – радник із нацбезпеки

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив своєму російському колезі, що Вашингтон готовий до дипломатії в питанні нарощування Росією військ поблизу України, але будь-який діалог має відбуватися у координації з союзниками і партнерами в Європі.

Салліван сказав Юрію Ушакову, раднику з питань зовнішньої політики президента Росії Володимира Путіна, що США готові вести переговори за кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомив 20 грудня Білий дім.

Салліван розмовляв телефоном з Ушаковим на тлі напруженості в Європі через нарощування близько 100 000 російських військ біля кордону з Україною.

Росія заперечує, що готує вторгнення в Україну, і каже, що напруженість спричинила активізація відносин України з НАТО.

«Салліван чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має базуватися на взаємності, стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії і відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками і партнерами», – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Москва, чиє нарощування військ викликало занепокоєння НАТО й України, минулого тижня оприлюднила список пропозицій щодо безпеки, які вона хоче обговорити, зокрема, обіцянку припинити розширення НАТО на схід і обмеження військової діяльності Альянсу у Східній Європі, включаючи співпрацю з Україною та Грузією.

Псакі підтвердила позицію США про те, що суверенні країни мають право вибирати свої альянси, а відносини НАТО з Україною «це питання, яке визначають лише Україна і 30 членів НАТО».

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Ушаков сказав Саллівану, що Москва готова почати переговори щодо проєктів документів про «гарантії безпеки», і Росію на цих переговорах представлятиме заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Рябков заявив, що Москва поки не отримала відповіді від США.

«Я думаю, що вони спробують перетворити це на повільний процес, але нам потрібно, щоб це було терміново, тому що ситуація дуже складна, вона гостра, вона має тенденцію ускладнюватися», – цитує Рябкова російське державне агентство «РИА Новости».

Інфографіка: Скупчення російських військ біля кордонів України (інфографіка)