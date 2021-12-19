Заступник голови МЗС Росії: пропозиції Москви – альтернатива «військовому сценарію»

Росія перейде до створення «контрзагроз» для НАТО, якщо США та їхні союзники не погодяться з офіційно опублікованими Москвою цього тижня проєктами договорів про безпеку в Європі, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

Російські проєкти, про які президент Росії Володимир Путін раніше заявляв як про вимоги «гарантій безпеки», передбачають, крім іншого, відмову від прийняття України і Грузії до НАТО, відмову НАТО від військово-технічного співробітництва з будь-якими країнами колишнього СРСР (крім країн Балтії, що входять до НАТО), відмову від розміщення в Європі ракет середньої та меншої дальності та ядерної зброї США.

За словами Грушка, російські пропозиції «націлені на те, щоб відійти від небезпечної межі», до якої, на його думку, підійшли відносини Москви з країнами Заходу. «Момент істини настав», – заявив заступник голови російського МЗС 18 грудня в ефірі YouTube-каналу «Соловйов LIVE».

Як сказав російський представник, пропозиції були висловлені «чіткою та зрозумілою мовою», оскільки, на його думку, країни НАТО почали порушувати колишні домовленості з Росією. При цьому безпосередньо про Україну, ситуація навколо якої спричинила останнє загострення відносин між Росією і Заходом, він не згадав.

За словами Грушка, від нових російських пропозицій Заходу не вдасться «відмахнутися» або «забалакати» їх. Вони, як сказав російський чиновник, є альтернативою «військовому чи військово-технічному сценарію протистояння», а якщо домовитися не вдасться, то Росія перейде «в режим контрзагроз». «Але тоді буде пізно запитувати нас, чому ми ухвалили такі рішення», – сказав заступник російського міністра.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України.

На цьому фоні Москва, звинувачуючи НАТО в тому, що його діяльність в Україні створює загрози для Росії, заговорила про вимоги «гарантій безпеки».

Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть «створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

В українському МЗС відкинули вимоги Росії і заявили, що «головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях».

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести «ніяких переговорів щодо європейської безпеки» без згоди союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що «будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна».

Столтенберґ додав, що НАТО «ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри».