Держдепартамент США відповів на звинувачення російського міністра оборони Шойгу «про хімічну зброю»

Держдепартамент США назвав провокацією заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що нібито якісь американські приватні військові компанії готують провокацію із застосуванням хімічної зброї на Донеччині. США відкидають ці твердження як абсолютно неправдиві.

Припинити використовувати «хибну та провокаційну риторику» закликав Росію Державний департамент США, реагуючи на озвучені 21 грудня заяви міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про підготовку «провокацій із хімічними компонентами» на Донеччині.

«Всупереч заявам російського міністра оборони, Росія і сили, що її підтримують, несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна або Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, провокаційну риторику і вжити дієвих заходів з метою деескалації напруженості», – написав у Twitter речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

На заяви Шойгу відреагував і речник міністерства оборони США Джон Кірбі. Пентагон повністю відкидає заяви російської сторони про підготовку провокацій на Донбасі за участю співробітників американських ПВК.

«Ці заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є повністю невірними», – заявив Кірбі.

Що саме сказав Шойгу?

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про підготовку американськими приватними військовими компаніями провокації із «хімічними компонентами» на сході України. Про це Шойгу заявив 21 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони у Москві за участю президента Росії Володимира Путіна.

«Для скоєння провокації до міст Авдіївки та Червоного Лимана доставлені резерви невстановленого хімічного компоненту», – сказав Шойгу.

За словами міністра оборони Росії, «достовірно встановлено», що у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області перебувають понад 120 співробітників американських приватних військових компаній.

«Вони обладнують вогневі об'єкти у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій», – стверджує Шойгу.



Шойгу не уточнив про яку саме «хімічну компоненту» йде мова і чи пов'язані між собою так звана «присутність представників іноземної ПВК» і прибуття «хімічної компоненти». Словосполучення «хімічна зброя» Шойгу не вживав, але федеральні російські ЗМІ трактували цю заяву так: «США готують провокацію з використанням хімічної зброї».

Таку ж риторику залякування хімічною загрозою Росія використовувала вже не раз, починаючи із 2014-го року.