Хімічна зброя на Донбасі: ланцюжок тривожних заяв

Є підстави припускати, що Росія готується до хімічної атаки проти України, свідчить у своїй аналітичній доповідній «Russia in Review» вашингтонський Центр вивчення війни (Institute for the Study of War). Автори прогнозують військову ескалацію Росії проти України і наголошують: Москва вже створює всі необхідні для цього передумови. Серед іншого, Кремль поширює фальшиві наративи про те, що Київ і країни Заходу готують неминучі атаки на сході України, в тому числі й хімічні. Як Росія та підконтрольній їй сили розкручували тему хімічної атаки останнім часом?

Угруповання «ЛДНР», що контролюються Кремлем, не раз протягом війни на сході звинувачували Київ у намірах використати хімічну зброю, а одного разу стверджували, що вона була застосована – у 2015-му вони звинуватили ЗСУ в обстрілі Семенівки під Слов'янськом фосформини бомбами. Тоді провідні російські телеканали використали відеозапис десятилітньої давнини з Іраку.

Після подій у Керченській протоці та Чорному морі, 5 грудня, спікер МЗС Росії Марія Захарова заявляє: Україна буцімто збирається використати хімічну зброю на Донбасі.

«Не може не викликати стурбованість інформація про можливість вчинення київськими силовиками на Донбасі провокацій різного масштабу, в тому числі, з використанням хімічних речовин отруйної дії, – заявила вона. – Такі дії можуть призвести до жертв серед цивільного населення та суперечать на лише мінськи угодам, але і міжнародним договорам про заборону хімічної зброї».

10 грудня цього року спікер російських гібридних сил в окупованому Донецьку Едуард Басурін говорить про підготовку наступу України на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР», 14 грудня (15 грудня має відбутися церковний собор зі створення помісної церкви). Підставою, яку, за твердженням Басуріна, Україна використає для наступу, буде вибух та хімічне зараження Маріуполя.

Ще раніше у підконтрольних «ДНР» ЗМІ стверджували, нібито до Бахмута прибула група британських фахівців для орагнізації хіматаки на півночі «території ДНР».

А напочатку листопада російькі гібридні сили заявляли, що армію України споряджають засобами хімзахисту, і це також має доводити намір здійснити хімічну атаку.​

Тепер, уже після появи доповіді Institute for the Study of War, Росія та підконтрольні їй бойовики продовжили хімічні погрози. 13 грудня угруповання «ДНР» твердить: у Маріуполь на консервний завод у центрі міста завезли ємності з аміаком. Бойовики підігрівають паніку: кажуть жителям Маріуполя евакуюватися і не пускати дітей до школи.

Україна, Росія і хімічна зброя: що відомо

Україна у 1990-х під контролем міжнародних спостерігачів знищила весь хімічний арсенал, який дістався від СРСР, нагадують в українських Збройних силах. За час, поки на території України ідуть бойові дії, міжнародні організації не звинувачували Київ у застосуванні хімічної зброї.

Разом з тим, за цей час у світі відбувалися хімічні інциденти, роль Росії у яких широко обговорюється урядами держав та експертами.

​Читайте більше: Россия покрывает применение химического оружия в Сирии – эксперт

Так, 4 березня 2018 року в британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок» були отруєні колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Лондон вважає, що речовина потрапила до Британії з території Росії, і покладає провину за отруєння на російську владу. Росія обвинувачення відкидає.

Сполучені Штати вважають Москву співвідповідальною за застосування сирійським режимом хімічної зброї, оскільки Кремль підтримує президента Сирії Башара Асада. У квітні Представник США в Організації із заборони хімічної зброї заявив, що Росія, можливо, знищує докази на місці ймовірної хімічної атаки сирійських урядових сил у Думі, внаслідок якої загинули десятки людей.

Росія відкидає усі ці звинувачення, заявляючи, що послідовно підтримує розслідування ймовірної хімічної атаки.

Державний департамент США також заявив, що Росія не дотрималася даних нею в 2013 році гарантій знищення хімічної зброї в Сирії. У Держдепартаменті відзначили, що в Раді Безпеки ООН Росія п’ять разів ветувала відновлення спільного слідчого механізму, який був єдиним неупередженим та незалежним органом з повноваженнями визначення відповідальності.

Керівники зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу 15 жовтня 2018 року погодили новий механізм запровадження санкцій проти відповідальних за застосування хімічної зброї.