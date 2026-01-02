На Херсонщині 39-річний чоловік поранений через атаку російського дрона – ОВА

Російські військові близько 19:00 2 січня атакували з дрона жителя Томиної Балки Білозерської громади на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація.

«Внаслідок ворожого удару поранень дістав 39-річний чоловік. Постраждалому надали медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель двох людей на Херсонщині через російські атаки: у Херсоні смертельних поранень зазнав 51-річний чоловік, а в Томиній Балці – 66-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.