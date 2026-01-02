Доступність посилання

Через російські атаки на Херсонщині загинули дві людини – Прокудін

Люди загинули через російські обстріли Херсона та Томиної Балки. Фото архівне
Через російські атаки на Херсонщині загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через російський обстріл Дніпровського району Херсона смертельні поранення дістав 51-річний чоловік.

Також сьогодні війська РФ обстріляли Томину Балку Білозерської громади, внаслідок чого смертельні травми дістав 66-річний чоловік, додав Прокудін.

Близько 15:40 голова ОВА повідомив, що сили РФ обстрілюють Центральний район Херсона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

