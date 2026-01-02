Через російські атаки на Херсонщині загинули дві людини – Прокудін

Через російські атаки на Херсонщині загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через російський обстріл Дніпровського району Херсона смертельні поранення дістав 51-річний чоловік.

Також сьогодні війська РФ обстріляли Томину Балку Білозерської громади, внаслідок чого смертельні травми дістав 66-річний чоловік, додав Прокудін.

Близько 15:40 голова ОВА повідомив, що сили РФ обстрілюють Центральний район Херсона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.