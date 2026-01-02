Удар РФ по Харкову: житловий будинок повністю зруйновано, відомо про 13 постраждалих

Російські війська вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Київському районі Харкова, вже відомо про 13 постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані.



Синєгубов додав, що внаслідок удару будинок повністю зруйновано, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у поруч розташованих будинках.



Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, сили РФ, вдарили двома ракетами по житловій забудові – один із будинків значно пошкоджений, триває рятувальна операція.

«На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім США у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей», – написав він у телеграмі.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



