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25 Вересень 2018, Київ 20:20
Новини | Міжнародні

США відреагують, якщо режимом Асада буде використана хімічна зброя – Трамп

Трамп: наша спільна мета має полягати в тому, щоб досягти деескалації військового конфлікту в Сирії разом із політичним рішенням

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Сполучені Штати Америки відреагують, якщо влада Сирії використає хімічну зброю, заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Продовжується трагедія в Сирії, це несамовите явище. Наша спільна мета має полягати в тому, щоб досягти деескалації військового конфлікту разом із політичним рішенням, яке буде враховувати волю сирійського народу. Виходячи з цього, ми закликаємо мирний процес під егідою ООН активізуватися. Я хочу завірити вас у тому, що Сполучені Штати відреагують, якщо буде використана хімічна зброя режимом [президента Сирії Башара] Асада», – сказав Трамп.

Сили Асада, які за підтримки Росії воюють із повстанцями, неодноразово звинувачували у застосуванні хімічної зброї, від якої страждало цивільне населення.

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Зокрема, щонайменше 70 людей і не менше 500 постраждали через атаку в Східній Гуті, передмісті Дамаска, у квітні цього року. Сирійський уряд і Росія заперечили застосування будь-яких хімічних речовин.

Сили США, Великої Британії і Франції у квітні завдали авіаударів по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї.

Унаслідок війни в Сирії від 2011 року вже загинули понад 400 тисяч людей, мільйони залишилися без домівок.

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