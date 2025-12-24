Росія захопила Сіверськ. Наслідки і загрози

Українські захисники вийшли з Сіверська заради збереження життя бійців і боєздатності підрозділів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 23 грудня. «Тепер все стало на свої місця», – прокоментували в проєкті DeepState, зазначивши, що попри закріплення противника, командування в особі речників продовжувало заявляти про повний контроль Сил оборони над містом.

«Все стало на свої місця»

У Генштабі ЗСУ заявили, що агресор зміг просунутися за рахунок чисельної переваги і тиску малими штурмовими групами в складних погодних умовах.

Пізніше проєкт DeepState оновив мапу, на якій Сіверськ тепер повністю перебуває в «червоній зоні», – так аналітики позначають підконтрольну армії РФ територію.

У DeepState також додали, що коли противник почав закріплюватись у місті і ситуація ставала все більш критичною, «для вищого командування в особі речників місто було повністю під контролем Сил оборони».

«Тепер все стало на свої місця – місто окуповане ворогом, а бригади недоотримують людей», – написали аналітики.

DeepState 22 грудня повідомляв, що на Слов'янському напрямку армія РФ окупувала Званівку, а також просунулася біля Свято-Покровського, Пазена і Федорівки.

Серебрянка на мапі проєкту була позначена як така, що перебуває під російським контролем, а Сіверськ – як частково захоплений.

Складною залишається ситуація і на флангах. У 81-й аеромобільній бригаді, яка тримає оборону на півночі від Сіверська, 24 грудня повідомили про повторні спроби противника форсувати річку Сіверський Донець.

«Підрозділи БПС безпілотних систем 81 ОАеМБр вчасно виявили та знищили моторизований гумовий човен, тим самим не допустивши висадку піхоти на берег», – зазначили в бригаді.

Сіверськ «очевидно, повністю окупований»

Військовий оглядач Костянтин Машовець 21 грудня у своїх соцмережах написав, що Сіверськ «очевидно, повністю окупований ворогом».

«ЗСУ так й не змогли утримати свої позиції вздовж річки Бахмутка на захід, а також на південь від міста, де ворог досить активно просувається. Внаслідок чого Сіверськ, очевидно, повністю окупований ворогом , і його передові підрозділи змогли вже спроміглися дістатися висот на захід та північний захід від міста, а також до Сіверського крейдяного кар'єру», – написав Машовець.

ISW: 12 кілометрів за 41 місяць

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) коментуючи повідомлення Машовця зазначили, що російські зусилля в напрямку Сіверська були надзвичайно тривалими. Особливо з огляду на те, що Сіверськ має площу близько 10 квадратних кілометрів, його населення до повномасштабного вторгнення становило близько 11 тис. осіб.

«Російським військам знадобилося 41 місяць, щоб просунутися приблизно на 12 кілометрів від Лисичанська Лисичанськ Луганської області був захоплений армією РФ 3 липня 2022 року, цього ж дня агресор окупував і Сіверськодонецьк.до західної адміністративної межі Сіверська», – вказали в ISW.

В ISW наголосили, що Кремль перебільшує безпосередні наслідки захоплення Сіверська, «намагаючись хибно показати, що російські війська безпосередньо загрожують північній частині фортечного поясу і здійснюють значні одночасні просування по всьому фронту».

«Російські здобутки продовжують бути повільними й важкими, як і протягом останніх двох років», – заявили в Інституті вивчення війни.

Сіверськ – головне про місто і його оборону Бахмутський район, Донецька область;

розташований на південь від річки Сіверський Донець;

лежить на відстані близько 27 кілометрів від Слов'янська та 36 кілометрів від Краматорська;

у західній частині міста протікає річка Бахмутка, що ділить Сіверськ на лівий та правий берег. Після окупації двох великих міст Луганської області – Сіверськодонецька (червень 2022-го) та Лисичанська (липень 2022-го) – армія РФ почала рухатися в напрямку Сіверська. У липні 2022-го агресор захопив селище Білогорівка Луганської області на адмінмежі з Донецькою, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того ж року його звільнили. Російські сили відкинули, тиск на Сіверськ суттєво зменшився. Лінія фронту поблизу Білогорівки лишалася стабільною аж до березня 2025-го. Звідси до Сіверська лишалось трохи більше 10 км навпростець. В середині літа агресор захопив Білогорівку, восени взяв під контроль Серебрянський ліс у Луганській області на кордоні з Донецькою – важливі точки оборони на Сіверському напрямку. Відтоді криза почала поглиблюватись. До середини жовтня на мапі DeepStatе з'явились клешні «сірої зони» довкола міста. Агресор намагався не штурмувати в лоб, а охопити Сіверськ відразу зі сходу, півночі й півдня – до того ж, просуватись, але не намагаючись закріпитись (більше про це у матеріалі: Армія РФ бере Сіверськ в «сірі клешні»: що це за тактика та які загрози? ) У Сіверській громаді станом на 12 листопада залишались близько 400 людей, 297 з них – у самому Сіверську. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів очільник міської військової адміністрації Олексій Воробйов. До повномасштабного вторгнення в місті жили приблизно 12 тисяч людей.

