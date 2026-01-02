Генштаб: на фронті від початку доби було 104 бойові зіткнення

На фронті від початку доби 2 січня відбулося 104 бойових зіткнення, повідомив станом на 22:00 Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільше російських атаку було на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові й наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях… На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутися в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, російські атаки також були на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.