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«Я проти будь-яких поступок Росії» – президент Польщі на зустрічі «Люблінського трикутника»

Виступаючи разом із президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітаносом Науседою в Гуті 20 грудня, Дуда згадав про накопичення російських військ біля кордонів України та на території Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав до жорсткішої політики щодо Росії. Виступаючи разом із президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітаносом Науседою в Гуті 20 грудня, Дуда згадав про накопичення російських військ біля кордонів України та на території Білорусі.

«Біля кордону Білорусі й Польщі ми бачили посилення присутності на території Білорусі російських військ, і всі ці явища нас дуже турбують. І, до речі, вони турбують не лише нас, а й всіх наших союзників по НАТО. Це стало темою розмови, яка в нас відбулася у форматі НАТО і Бухарестської дев’ятки», – сказав він.

Дуда назвав безпеку України «фундаментальним питанням», закликавши запобігти подальшій військовій агресії проти неї.

«Хочу сказати, що я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Саме Росія повинна залишити ті дії, які робила останнім часом, наприклад, напад на Грузію в 2008 році, напад на Україну в 2014-му. Зараз Росія окуповує частину грузинської території, тепер української», – нагадав він.

Відповідаючи на питання щодо потреби в посиленні потенціалу НАТО на східному фланзі, Дуда згадав прогноз покійного президента Польщі Леха Качинського, який припускав, що після «П’ятиденної війни» в Грузії 2008 року Росія може вдатися до агресії проти України.

«Хочу вам нагадати ці слова, тому що він (Лех Качинський – ред.) виявився правим, це були пророчі слова… Що сталося з 2008 по 2014 рік? Нічого. Світ нічого не зробив, щоб обмежити, зупинити імперські амбіції Росії. Після 2014 року що сталося? На щастя, НАТО взяло себе в руки і ухвалило рішучі кроки і це призвело до того, що в нас є війська НАТО на східному фланзі. Це дуже серйозна зміна, якщо порівнювати з попередньою ситуацією», – сказав він.

Дуда припустив, що подальших прямих військових дій із боку Москви в бік Європи не було саме завдяки присутності військ НАТО.

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«Це демонструє те, які дії будуть ефективними проти шантажу. Якщо нам зараз реагувати, то найбільша помилка – це погоджуватися на шантаж. Ми повинні зайняти сильну позицію і не приймати шантаж, тому що результат буде протилежним. Саме так НАТО повинно поводитися, щоб бути послідовним і дати відсіч цій політиці. Тому що, якщо залишити якийсь простір, то вони цей простір займуть і підуть на захід, їх не можна буде зупинити. Якщо немає серйозного опору, то вони підуть уперед, а якщо мати такий супротив, то ви не допустите ані агресії, ані війни», – вважає президент Польщі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Гуті з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітаносом Науседою 20 грудня. Під час спільної пресконференції він повідомив про підписання спільної декларації.

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