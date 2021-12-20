«Я проти будь-яких поступок Росії» – президент Польщі на зустрічі «Люблінського трикутника»

Президент Польщі Анджей Дуда закликав до жорсткішої політики щодо Росії. Виступаючи разом із президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітаносом Науседою в Гуті 20 грудня, Дуда згадав про накопичення російських військ біля кордонів України та на території Білорусі.

«Біля кордону Білорусі й Польщі ми бачили посилення присутності на території Білорусі російських військ, і всі ці явища нас дуже турбують. І, до речі, вони турбують не лише нас, а й всіх наших союзників по НАТО. Це стало темою розмови, яка в нас відбулася у форматі НАТО і Бухарестської дев’ятки», – сказав він.

Дуда назвав безпеку України «фундаментальним питанням», закликавши запобігти подальшій військовій агресії проти неї.

«Хочу сказати, що я абсолютно проти будь-якої політики поступок щодо Росії. Саме Росія повинна залишити ті дії, які робила останнім часом, наприклад, напад на Грузію в 2008 році, напад на Україну в 2014-му. Зараз Росія окуповує частину грузинської території, тепер української», – нагадав він.

Відповідаючи на питання щодо потреби в посиленні потенціалу НАТО на східному фланзі, Дуда згадав прогноз покійного президента Польщі Леха Качинського, який припускав, що після «П’ятиденної війни» в Грузії 2008 року Росія може вдатися до агресії проти України.

«Хочу вам нагадати ці слова, тому що він (Лех Качинський – ред.) виявився правим, це були пророчі слова… Що сталося з 2008 по 2014 рік? Нічого. Світ нічого не зробив, щоб обмежити, зупинити імперські амбіції Росії. Після 2014 року що сталося? На щастя, НАТО взяло себе в руки і ухвалило рішучі кроки і це призвело до того, що в нас є війська НАТО на східному фланзі. Це дуже серйозна зміна, якщо порівнювати з попередньою ситуацією», – сказав він.

Дуда припустив, що подальших прямих військових дій із боку Москви в бік Європи не було саме завдяки присутності військ НАТО.

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«Це демонструє те, які дії будуть ефективними проти шантажу. Якщо нам зараз реагувати, то найбільша помилка – це погоджуватися на шантаж. Ми повинні зайняти сильну позицію і не приймати шантаж, тому що результат буде протилежним. Саме так НАТО повинно поводитися, щоб бути послідовним і дати відсіч цій політиці. Тому що, якщо залишити якийсь простір, то вони цей простір займуть і підуть на захід, їх не можна буде зупинити. Якщо немає серйозного опору, то вони підуть уперед, а якщо мати такий супротив, то ви не допустите ані агресії, ані війни», – вважає президент Польщі.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Гуті з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітаносом Науседою 20 грудня. Під час спільної пресконференції він повідомив про підписання спільної декларації.