Країни Заходу засудили розгортання «вагнерівців» у Малі

Кілька європейських країн та Канада заявили 23 грудня, що засуджують розгортання бійців російської «приватної військової компанії Вагнера» у Малі, повідомляє МЗС Франції.

«Ми, міжнародні партери, сповнені рішучості підтримувати Малі та її народ, який прагне до миру і стабільності, а також до боротьби проти тероризму. Ми рішуче засуджуємо розгортання найманців на території Малі. Це розгортання погіршить ситуацію у сфері безпеки на заході Африки, ситуації з правами людини в Малі», – йдеться у спільному комюніке.

Автори комюніке запевняють, що у них «є дані про те, що Росія сприяє розгортанню групи в Малі». «Закликаємо Москву поводитися відповідально і конструктивно в цьому регіоні», – вказано в заяві.

Комюніке підписали Франція, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія, Румунія, Велика Британія та Швеція.