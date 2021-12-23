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Країни Заходу засудили розгортання «вагнерівців» у Малі

Прапори Росії та Малі під час протестів проти французького впливу, 27 травня 2021 року, Бамако

Кілька європейських країн та Канада заявили 23 грудня, що засуджують розгортання бійців російської «приватної військової компанії Вагнера» у Малі, повідомляє МЗС Франції.

«Ми, міжнародні партери, сповнені рішучості підтримувати Малі та її народ, який прагне до миру і стабільності, а також до боротьби проти тероризму. Ми рішуче засуджуємо розгортання найманців на території Малі. Це розгортання погіршить ситуацію у сфері безпеки на заході Африки, ситуації з правами людини в Малі», – йдеться у спільному комюніке.

Автори комюніке запевняють, що у них «є дані про те, що Росія сприяє розгортанню групи в Малі». «Закликаємо Москву поводитися відповідально і конструктивно в цьому регіоні», – вказано в заяві.

Комюніке підписали Франція, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія, Румунія, Велика Британія та Швеція.

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