З сайту посольства Росії в Кабо-Верде зникли дані про попередника Поклонської, коли вона запрацює – невідомо

Із сайту російського посольства в Кабо-Верді видалено інформацію про колишнього посла Володимира Соколенка, а дані про наступницю – колишню прокурорку окупованого Росією Криму Наталію Поклонську – відсутні. На це звертає увагу проєкт Радіо Свобода Крим.Ралії.

Відтак, на сторінці посольства не вказано, коли ж Поклонська розпочне обов’язки посла в Кабо-Верде.

Президент Росії Володимир Путін на початку жовтня 2021 року підписав указ про призначення послом Росії у Кабо-Верде Наталії Поклонської.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває у розшуку і «сховатися не вийде, навіть в Африці». Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Поклонська «володіє дипломатичним імунітетом».