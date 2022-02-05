Макрон поговорив із Джонсоном перед поїздкою до Києва і Москви

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову 5 лютого щодо ситуації довкола України і домовилися, зокрема, продовжити роботу над санкціями проти Росії, що будуть запроваджені в разі її нового вторгнення в Україну, повідомила пресслужба британського уряду.

«Лідери поінформували один одного про відповідні переговори з міжнародними партнерами, включаючи візит прем’єр-міністра до Києва. Вони погодилися, що пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим пріоритетом. Прем’єр-міністр і президент підкреслили, що НАТО має бути єдиним перед обличчям російської агресії. Вони домовилися продовжити спільну роботу над розробкою пакету санкцій, який набуде чинності негайно у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.

Крім того, Джонсон і Макрон обговорили роботу «щодо зміцнення східного флангу НАТО, щоб забезпечити повний захист союзників від зловмисних дій Росії, хоч би де і як вони відбувалися».

В офісі президента Франції за підсумками розмови повідомили, що Емманюель Макрон наголосив на необхідності «підтримувати діалог для деескалації (ситуації)».

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон приїде до Москви 7 лютого, а наступного дня матиме переговори в Києві.

Президент Франції провів окремі телефонні розмови з російським і українським лідерами 3 лютого, йшлося про протидію безпековим викликам та активізацію «нормандського формату».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.