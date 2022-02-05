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У Брюсселі протестували проти агресії Росії (відео)

У Брюсселі протестували проти агресії Росії (відео)
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У Брюсселі протестували проти агресії Росії (відео)

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Українська громада вийшла на демонстрацію у столиці Бельгії – Брюсселі. Учасники зібралися біля Європарламенту, щоб акцію побачило якомога більше європейських політиків, і закликали Євросоюз посприяти мирному вирішенню конфлікту. 

«Я прийшов на цей мітинг, бо українцям треба казати вголос, що нам потрібна допомога Європи, Америки, і нам треба протистояти цьому російському імперіалізму. Для мене це є дуже важливо», - сказав Радіо Свобода один із учасників акції. Дії Росії, яка стягує війська до українських кордонів, – демонстранти рішуче засудили. Учасники акції обурилися, що за вісім років після незаконної анексії Криму Володимир Путін продовжує погрожувати незалежності України.

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