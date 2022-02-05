«Я прийшов на цей мітинг, бо українцям треба казати вголос, що нам потрібна допомога Європи, Америки, і нам треба протистояти цьому російському імперіалізму. Для мене це є дуже важливо», - сказав Радіо Свобода один із учасників акції. Дії Росії, яка стягує війська до українських кордонів, – демонстранти рішуче засудили. Учасники акції обурилися, що за вісім років після незаконної анексії Криму Володимир Путін продовжує погрожувати незалежності України.