Лідери Британії та Німеччини: Захід має надати Росії «чіткий і послідовний» меседж щодо України

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Олаф Шольц погодилися під час розмови 4 лютого, що західні союзники повинні передати Росії «чіткий і послідовний» меседж про наслідки подальшого вторгнення в Україну. Джонсон і Шольц також погодилися з важливістю діалогу з Росією і заявили, що намагатимуться використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості.

У британській заяві йдеться, що Джонсон і Шольц «підкреслили необхідність для союзників передати Росії чітке та послідовне повідомлення, у тому числі щодо наслідків подальшого російського вторгнення в Україну». Вони також погодилися продовжувати співпрацю та з іншими міжнародними партнерами над всеосяжним пакетом санкцій, і Джонсон наголосив, що ці санкції мають бути «готові негайно набрати чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», йдеться у заяві.

Раніше 4 лютого президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін закликали Захід «відмовитися від ідеологізованих підходів Холодної війни».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.