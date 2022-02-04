Китай долучився до вимог Росії щодо «не розширення» НАТО – спільна заява

Росія та Китай опублікували спільну заяву у рамках візиту російського президента Володимира Путіна до Пекіна. Згідно з документом, який оприлюднив сайт Кремля та цитують міжнародні медіа, дві країни виступають проти розширення НАТО.

Відтак Китай фактично підтримав путінський ультиматум до НАТО, озвучений у грудні минулого року: Кремль тоді вимагав гарантій, щоб до Альянсу не приймали країни колишнього СРСР, зокрема Україну та Грузію.

«Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об’єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав», – йдеться у повідомленні.

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Окремо у документі йдеться про те, що «Китай підтримав висунуті Росією пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі».

У заяві сказано, що Росія та Китай нібито «мають глибокі традиції демократії, засновані на тисячолітньому досвіді розвитку, широкій народній підтримці та рахуванні потреб та інтересів громадян».

«Спроби окремих держав нав’язувати іншим країнам свої «демократичні стандарти», присвоїти собі монопольне право на оцінку рівня відповідності критеріям демократії насправді є прикладом зневаги до демократії та відступу від її духу та справжніх цінностей», – заявляють сторони.

Москва та Пекін окремо наголошують, що проблема походження пандемії коронавірусу, яка почалася з Китаю, «лежать у науковій площині» і виступають проти політизації цієї проблематики.

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Росія також заявила в цьому документі, що Тайвань є «невід’ємною частиною Кита», і виступила проти незалежності острова «у будь-якій формі».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.