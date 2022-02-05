Військові США прибули до Польщі для захисту союзників по НАТО - ЗМІ

Перші військові підрозділи США, які були відправлені для посилення союзників по НАТО у Східній Європі на тлі загрози російського вторгнення в Україну, прибули до Польщі.

Про це повідомляє агенція AFP.

«Як і було оголошено, по Польщі прибули перші частини бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії армії США», – заявив офіційний представник Міноборони Польщі.

На початку лютогоо президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордоні України. В основному їх планують дислокувати на території Польщі й Румунії.

Згодом речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив наміри тимчасово розмістити близько 3 тисяч військових у Румунії, Польщі та Німеччині через концентрацію військ Росії як на кордоні з Україною, так і в Білорусі.