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Військові США прибули до Польщі для захисту союзників по НАТО - ЗМІ

Літак з першими амерканськими військовослужбовцями прибув в польський аеропорт Ряшів-Ясінка

Перші військові підрозділи США, які були відправлені для посилення союзників по НАТО у Східній Європі на тлі загрози російського вторгнення в Україну, прибули до Польщі.

Про це повідомляє агенція AFP.

«Як і було оголошено, по Польщі прибули перші частини бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії армії США», – заявив офіційний представник Міноборони Польщі.

На початку лютогоо президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордоні України. В основному їх планують дислокувати на території Польщі й Румунії.

Згодом речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив наміри тимчасово розмістити близько 3 тисяч військових у Румунії, Польщі та Німеччині через концентрацію військ Росії як на кордоні з Україною, так і в Білорусі.

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