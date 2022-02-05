Столтенберг відкинув спільні вимоги Китаю і Росії щодо «не розширення НАТО» на Схід

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відкинув спільні вимоги Китаю і Росії щодо подальшого не розширення НАТО.

Росія та Китай 4 лютого опублікували спільну заяву у рамках візиту російського президента Володимира Путіна до Пекіна. Згідно з документом, який оприлюднив сайт Кремля та цитують міжнародні медіа, дві країни виступають проти розширення НАТО.

«Мова йде про повагу до незалежного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі країни диктували країнам-сусідам меншого розміру, що їм слід робити, а що ні», – заявив Столтенберг в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Китай раніше підтримав і висунуті Росією вимоги щодо гарантій безпеки в Європі

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.