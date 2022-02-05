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Столтенберг відкинув спільні вимоги Китаю і Росії щодо «не розширення НАТО» на Схід

Мова йде про повагу до незалежного вибору незалежних націй, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відкинув спільні вимоги Китаю і Росії щодо подальшого не розширення НАТО.

Росія та Китай 4 лютого опублікували спільну заяву у рамках візиту російського президента Володимира Путіна до Пекіна. Згідно з документом, який оприлюднив сайт Кремля та цитують міжнародні медіа, дві країни виступають проти розширення НАТО.

«Мова йде про повагу до незалежного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі країни диктували країнам-сусідам меншого розміру, що їм слід робити, а що ні», – заявив Столтенберг в ефірі американського телеканалу MSNBC.

Китай раніше підтримав і висунуті Росією вимоги щодо гарантій безпеки в Європі

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

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