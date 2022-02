Білий дім підтвердив готовність запровадити санкції проти оточення Путіна

Сполучені Штати готові запровадити санкції щодо «ближнього кола» президента Росії Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила про це вдень 4 лютого, виступаючи на брифінгу.

«Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль в ухваленні урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин», – сказала речниця.

Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати законопроєкт про нові санкції щодо Росії, робота над яким триває в Сенаті, Псакі наголосила, що Білий дім перебуває «в тісному контакті» з сенаторами, додавши, що запровадження санкцій не є для адміністрації чимось «принциповим».

«Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій — економічних санкцій, які вплинуть на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звісно, тісно із ними співпрацюємо», - сказала Псакі.

Коментуючи вчорашню заяву Пентагону та Держдепартаменту про те, що Москва готує провокацію, яка може стати приводом для вторгнення в Україну, Псакі заявила, що в історичному контексті зрозуміло, «на що здатні (росіяни – ред.) та яку тактику вони використали у минулому». Речниця згадала кілька прикладів дезінформації Москви, включно з «розіпʼятим хлопчиком» у Словʼянську.

Розвідка США справді зібрала інформацію про підготовку Москвою фейкового відео з метою звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії. Це на брифінгу в Держдепартаменті США 3 лютого підтвердив речник зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

За його словами, Сполучені Штати оприлюднюють ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відрадити Москву від реалізації «небезпечної кампанії».

Раніше провідні американські видання, The Washington Post і The New York Times, повідомили з посиланням на кілька високопосадових джерел у владі США про наявність доказів того, що Росія розробила і схвалила на високому рівні в Москві план, який передбачає створення приводу для вторгнення в Україну.

«Імовірна операція… передбачатиме фабрикування відеокадрів із зображенням жертв серед цивільного населення на сході України – і, можливо, через кордон у самій Росії – для широкої аудиторії, щоб викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення. Поки що неясно, ідеться про реальні жертви чи фейкові, сказав один американський чиновник», – ідеться в публікації The Washington Post.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.