Кулеба: США перед публікацією даних про підготовку провокації Росії поділилися ними з Україною

Сполучені Штати попередили Київ, що оприлюднять інформацію про підготовку Росією фейкового відео з метою звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних. Про це на брифінгу 4 лютого повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Таким чином він відповів на питання про те, що було відомо про підготовку провокації в української розвідки.

«Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації, на яку ви посилаєтеся, поділилися нею з нами, попередили про те, що така інформація є в наявності. Ми зараз чекаємо на більше деталей. Що стосується української розвідки, то питання треба спрямувати до них, я поки що жодних звітів не бачив. Але, чесно кажучи, вчора був настільки шалений день, що в мене навіть не було вільної секунди переговорити зі своїми колегами з розвідувальних органів України, я обов’язково зроблю це сьогодні», – заявив міністр.

Він додав, що оприлюднена інформація «не дивує» український уряд, нагадавши про анексію Криму російськими військовими без розпізнавальних знаків – за формулюванням Кулеби, ця операція «так само відбулася під фальшивим прапором».

«В цій ситуації дуже важливо, що будь-які плани Росії виводяться на світло, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжимо співробітництво зі США по розвідувальній, дипломатичній лінії, щоб викривати злісні наміри Росії», – підсумував голова МЗС.

Речник Державного департаменту Нед Прайс 3 лютого підтвердив, що розвідка США зібрала інформацію про підготовку Москвою фейкового відео з метою звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії.

Раніше провідні американські видання, The Washington Post і The New York Times, повідомили з посиланням на кілька високопосадових джерел у владі США про наявність доказів того, що Росія розробила і схвалила на високому рівні в Москві план, який передбачає створення приводу для вторгнення в Україну.