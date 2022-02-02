Уряд підтримав угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною

Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Рішення ухвалили 2 лютого на черговому засіданні, повідомляє пресслужба Кабміну.

«Завдяки угоді всі дружні країни Чорноморського басейну – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами. Тому документ має величезне значення для всього регіону. Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні і геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії», – заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За даними уряду, ключова позиція домовленості – встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що складає 95% від загальної кількості товарів, які експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита.

«Завдяки встановленню 0% мита на постачання Туреччиною зернових Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угода передбачає повне скасування турецьких мит на промислову продукцію», – повідомили в уряді.

«Для забезпечення розвитку вітчизняної металургії Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту. У той же час, Туреччина відкриває внутрішній ринок для нашого металу. По 510 з 840 металургійних товарів встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита, що дає нам переваги у порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти щонайменше на 411 тисяч тонн», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна зберігає дію мит на вживані автомобілі і секонд-хенд і встановлює три- і пʼятирічні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Також вироблений із турецької сировини товар після активування угоди буде вважатися українським і зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифікату EUR1.

В уряді заявили, що угода матиме загальний позитивний ефект для економіки України.

«Запровадження нових правил створить нові реалії для українських галузей. Для м’якшої та поступової переорієнтації низки галузей Міністерство економіки розробило відповідний пакет рішень», – додала Юлія Свириденко.

Напередодні підписання згаданої угоди анонсував президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на цьому тижні.

Зеленський і Ердоган заявляли про «важливість якнайскорішого завершення переговорів» щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною ще в жовтні 2020 року.