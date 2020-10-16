Туреччина не визнає анексію Криму і продовжує підтримувати кримських татар – Ердоган

Анкара не визнавала і не визнає анексію Криму Росією, а також продовжить надавати підтримку кримським татарам. Про це повідомив глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільної прескоференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у Офісі президента.

«Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки та стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму», – наголосив Ердоган.

Він додав, що Туреччина разом з державними органами України і надалі підтримуватиме кримських татар.

«Зараз триває робота з втілення проєктів з будівництва житла для наших братів – кримських татар і побудови у Києві комплексу мечеті. На сьогоднішніх переговорах ми обговорили стан справ щодо цього питання», – зазначив він.

За словами Зеленського, президент Туреччини буде продовжувати докладати зусилля для звільнення українських політв’язнів.

«Для нас надзвичайно важливою є підтримка Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в’язнів – українців та кримських татар», – зазначив президент України.

Володимир Зеленський перебуває в Туреччині з робочим візитом.

Під час візиту резиденти України і Туреччини ухвалили рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою «два плюс два» (Квадрига).

Зеленський і Ердоган також відзначили «важливість якнайскорішого завершення переговорів» щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною.

Крім того, Туреччина привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.