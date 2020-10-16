Україна та Туреччина уклали низку домовленостей у військовій галузі

Під час офіційного візиту української делегації до Туреччини було досягнуто низки домовленостей у військово-оборонній галузі. Про це повідомляє Офіс президента України.

«Міністр оборони України Андрій Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїл Демір підписали Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки про проекти в галузі оборонно-промислових проектів. Меморандум відзначає прагнення України й Туреччини розвивати свої оборонно-промислові програми та зміцнювати оборонні спроможності, а також встановити взаємовигідну довгострокову співпрацю на основі взаємоповаги та врахування інтересів один одного», – мовиться у повідомленні.

Зокрема у документі йдеться про наміри сторін реалізувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та турбінних двигунів.

Окрім того, глава Міноборони України Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду.

«Угода укладається з метою створення правових засад для розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці. Документ, зокрема, визначає напрями співпраці, принципи співробітництва, режим безпеки класифікованої інформації, порядок обміну розвідувальною інформацією, правове регулювання діяльності фахівців, відряджених кожною зі сторін, відшкодування можливих збитків, порядок вирішення спорів тощо», – повідомили у ОП.

Раніше президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган ухвалили рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою «два плюс два» (Квадрига).

Зеленський і Ердоган також відзначили «важливість якнайскорішого завершення переговорів» щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною.

Крім того, Туреччина підтвердила «свою беззастережну підтримку» суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і привітала співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.

Володимир Зеленський перебуває в Туреччині з робочим візитом.