Зеленський сподівається на підписання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною «впродовж двох днів»

Україна може підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною на цьому тижні, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

«Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості. Готуємося надати потужний економічний сигнал – підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною вже впродовж цих двох днів. Наші групи працюють, я впевнений, що ми про все домовимося», – заявив президент.

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Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на цьому тижні.

Зеленський і Ердоган заявляли про «важливість якнайскорішого завершення переговорів» щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною ще в жовтні 2020 року.