Туреччина: Ердоган звільнив голову держстатистики після звіту про інфляцію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив голову Державного агентства статистики указом від 29 січня, через кілька тижнів після того, як були оприлюднені офіційні дані про інфляцію на найвищому за 19 років рівні.

Ердоган звільнив Саїта Ердала Дінчера, голову Турецького статистичного інституту і призначив на цю посаду Ерхана Четінкая. Ердоган не пояснив своє рішення призначити Четінкая, який раніше обіймав посаду віцеголови банківського регулятора Туреччини.

Дінчер зазнав різкої критики як з боку уряду, так і з боку опозиції після публікації 3 січня даних, які показали, що споживчі ціни зросли на 36,1 відсотка у грудні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ця цифра виявилася набагато вищою, ніж очікували аналітики, і казали про 27 відсотків.

Турецькі ЗМІ повідомили, що Ердоган був обурений опублікованими даними, які, на його думку, перебільшують масштаби економічних проблем Туреччини.

Висока інфляція підірвала купівельну спроможність у Туреччині, де виросли ціни на продукти харчування, транспорт, опалення, електрику та інші товари першої необхідності.

Інфляція посилюється втручанням Ердогана у діяльність центрального банку та жорсткою економічною політикою.

У той час як центральні банки зазвичай борються з інфляцією, підвищуючи відсоткові ставки та посилюючи грошово-кредитну політику, Ердоган каже, що високі відсоткові ставки спричиняють інфляцію. Він неодноразово виступав проти того, що він називає «відсотковим лобі».

Турецький лідер кілька разів тиснув на центральний банк з метою зниження відсоткових ставок, незважаючи на прискорення зростання цін, що вдарило по турецькій лірі. Валюта втратила 44 відсотки своєї вартості по відношенню до долара минулого року.

Спад вплинув на сусідні країни Центральної Азії, де грошові перекази від робітників у Туреччині є рятувальним колом для багатьох сімей.