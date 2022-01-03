У Туреччині інфляція склала 36% за рік, ліра девальвувала більш як удвічі проти долара

Інфляція у Туреччині за підсумками 2021 року перевищила 36 відсотків, повідомило турецьке статистичне відомство. Турецька ліра подешевшала після кількох поспіль знижень відсоткової ставки центробанку країни. 20 грудня курс місцевої валюти пробив позначку 18 лір за долар. При цьому на початку року американська валюта обмінювалася за курсом близько 7,5 ліри.

За скорочення процентної ставки виступав президент Туреччини Реджеп Ердоган. На його думку, це призведе до зниження інфляції. Ердоган тричі з літа 2019 року міняв голову центробанку та двічі з листопада 2021 року – міністра фінансів.

Опозиція звинуватила президента в економічній некомпетентності та закликала до дострокових виборів. Ердоган усі звинувачення на свою адресу відкинув і сказав, що вибори президента та парламенту відбудуться за планом – у червні 2023 року.