Національна валюта Туреччини стабілізується після рекордного падіння

Турецька ліра 22 грудня утримала позиції, відновлені після рекордного падіння завдяни новим заходам, анонсованим президентом країни Реджепом Теїпом Ердоганом для захисту накопичень у національній валюті від масштабних коливань.

Курс ліри до долара вранці залишився на рівні 12,25, напередодні 21 грудня торги закрилися на рівні 12,4. Перед цим курс зміцнився на 6% після періоду коливань, що завершилися історичним відновленням після того, як Ердоган днем раніше анонсував пакет заходів.

Після досягнення 20 грудня найнижчої позначки у 18,36 щодо долара США турецька валюта здійснила найстрімкіше повернення за останні десятиліття, підскочивши до максимуму трохи більше 11 на початку 21 грудня, а потім стабілізувавшись на рівні близько 12.

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Ердоган у своїй промові 20 грудня заявив, що уряд покриє збитки, завдані власникам депозитів у лірах у тих ситуаціях, коли девальвація національної валюти щодо іноземних перевищує процентні ставки банків.

«Відтепер нашим громадянам не потрібно буде переводити свої депозити з турецької ліри на іноземну валюту, побоюючись, що обмінний курс буде вищим», – сказав президент.

Ердоган не уточнив заходи, які уряд застосує для фінансування плану.

Ослаблення ліри підвищувало ціни, а багато турків купували іноземну валюту та золото, щоб зберегти свої заощадження.

Однак банкіри та фінансові експерти попередили, що якщо курс ліри знову почне послаблюватися і змусить уряд покрити збитки вкладників, це може посилити інфляцію та збільшити дефіцит.