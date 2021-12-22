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Національна валюта Туреччини стабілізується після рекордного падіння

Ослаблення ліри підвищувало ціни, а багато турків купували іноземну валюту та золото, щоб зберегти свої заощадження

Турецька ліра 22 грудня утримала позиції, відновлені після рекордного падіння завдяни новим заходам, анонсованим президентом країни Реджепом Теїпом Ердоганом для захисту накопичень у національній валюті від масштабних коливань.

Курс ліри до долара вранці залишився на рівні 12,25, напередодні 21 грудня торги закрилися на рівні 12,4. Перед цим курс зміцнився на 6% після періоду коливань, що завершилися історичним відновленням після того, як Ердоган днем раніше анонсував пакет заходів.

Після досягнення 20 грудня найнижчої позначки у 18,36 щодо долара США турецька валюта здійснила найстрімкіше повернення за останні десятиліття, підскочивши до максимуму трохи більше 11 на початку 21 грудня, а потім стабілізувавшись на рівні близько 12.

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Ердоган у своїй промові 20 грудня заявив, що уряд покриє збитки, завдані власникам депозитів у лірах у тих ситуаціях, коли девальвація національної валюти щодо іноземних перевищує процентні ставки банків.

«Відтепер нашим громадянам не потрібно буде переводити свої депозити з турецької ліри на іноземну валюту, побоюючись, що обмінний курс буде вищим», – сказав президент.

Ердоган не уточнив заходи, які уряд застосує для фінансування плану.

Ослаблення ліри підвищувало ціни, а багато турків купували іноземну валюту та золото, щоб зберегти свої заощадження.

Однак банкіри та фінансові експерти попередили, що якщо курс ліри знову почне послаблюватися і змусить уряд покрити збитки вкладників, це може посилити інфляцію та збільшити дефіцит.

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