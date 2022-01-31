Ердоган відвідає Україну «на цьому тижні» – голова МЗС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну протягом поточного тижня, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.

Міністр заявив про «парад візитів до України», зазначивши, що торік запрошував міжнародних партнерів саме на період січня та лютого – «насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці».

За його словами, днями Київ одночасно відвідуватимуть прем’єр-міністр Великої Британії, Польщі та Нідерландів. Голова МЗС Греції вже в Україні, міністри закордонних справ Нідерландів та Великої Британії «практично на шляху».

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Також наступного тижня очікуються відвідини голів дипломатичних відомств кількох центральноєвропейських країн, а також Німеччини та Франції як країн-посередниць у «нормандському форматі».

«Крім того, на цьому тижні ми будемо приймати в Україні президента Туреччини, тому ви бачите, яким насиченим зараз є міжнародний порядок денний президента України, прем’єр-міністра, мене. Ми всі постійно працюємо з нашими партнерами, щоб стримати Росію. Ніхто не знає, що в голові у Володимир Путіна, але я точно знаю, що з такою присутністю в Україні іноземних топ-посадовців ризики військової ескалації знижуються», – підсумував Кулеба.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив раніше Радіо Свобода, що Ердоган планує приїхати до України в рамках планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина, проте точна дата наразі не відома. Сам президент Туреччини також анонсував свій візит.