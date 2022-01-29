Глави МЗС Німеччини і Франції відвідають Україну 7-8 лютого

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок 7-8 лютого відвідають Україну для «деескалації напруженості» в рамках «нормандського» формату.

«Наша мобілізація триває, зокрема в «нормандському» форматі для деескалації напруженості. Я поїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок», – написав Ле Дріан в твітері.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».

Переговори відбувалися на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через наміри Москви щодо України. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних «гарантій безпеки».

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.