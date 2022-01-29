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«Путін розкачує Україну, щоб його покликали окупувати»

Росія піде у повномасштабний наступ в Україні, на Донбас, Харків чекає «Русская весна»-2? Володимир Путін обере далі «кримський», «абхазький» чи все-таки триматиметься «мінського» сценарію для «ЛДНР»? «Нормандський формат» реанімувався, як стверджував після зустрічі цього тижня в Парижі глава Офісу президента України Андрій Єрмак? Відкликання з Верховної Ради законопроекту про «перехідний період», «дані» німецьких ЗМІ про нібито готовність Києва почати «прямий діалог з Донецьком і Луганськом» – такою може бути ціна «реанімації» та «відведення» російських військ? І саме з цим пов’язана примирлива риторика «правої руки» Путіна щодо України Дмитра Козака за підсумками паризької зустрічі? Члени «Нормандського формату» Німеччина і Франція підтримують або зливають Україну? Як загалом оцінити відповідь Заходу на ультиматум Путіна стосовно «нерозширення» НАТО? На ці та інші запитання відповів в ексклюзивному Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода учасник переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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